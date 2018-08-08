Edremit Belediyesi gençlerini Avrupa'ya gönderiyor Edremit Belediyesi tarafından yürütülen Avrupa Gönüllülük Projeleri kapsamında gönüllü gençler Avrupa’ya gönderiliyor.

Edremit Belediyesi’nin tarafından Avrupa Gönüllülük Projeleri kapsamında Balıkesir’de Ulusal Ajans tarafından akreditasyon alan ilk ve tek yerel yönetim olan Edremit Belediyesi gönüllü gençleri Avrupa’ya gönderiyor. Edremit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında ilk gönüllü genç Avusturya’nın Viyana şehrine gidecek. Erasmus+ projeleri kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen 10 aylık gönüllülük projesinde Türkiye’yi ve Edremit’i Merve Ecem Mutlu’nun temsil edeceği proje 01 Eylül 2018 tarihinde başlayacak. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, proje kapsamında Edremit Belediyesi’nin ilk gönüllüsü olarak Avusturya’nın başkenti Viyana’ya gidecek olan Merve Ecem Mutlu ile birlikte Gönüllülük Anlaşması’nı imzaladı. İlk kez yurt dışına çıkacak olan Merve Ecem Mutlu, 10 ay boyunca Avusturya’nın başkenti Viyana’da kalacak ve devlete ait bir kreşte diğer ülkelerden gelen gönüllüler ile birlikte gönüllü olarak görev yapacak. Öğretim yılı boyunca profesyonel öğretmenler gözetiminde 2-5 yaş arası çocuklarla ilgilenecek ve Türk kültürüne ait oyun, yemek ve eğlence gibi farklı projeleri anlatacak. 10 ay boyunca sürecek projede yaşananlar Edremit Belediyesi’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.



Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, belediyeciliğin sadece çöp toplayıp, yol yapmak olmadığını gençler ve çocuklar başta olmak üzere sosyal projelere önem verdiklerini belirterek Edremit gençlerinin Avrupa konusunda önünü açacak çalışmalara devam edeceklerini söyledi.