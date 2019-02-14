Edremit sevgilisine kavuştu

Edremit Belediyesi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 13 Nisan 1934 tarihinde ilçeyi ziyaretinde konakladığı ve aslına uygun olarak restore edilen tarihi konak ve ilçenin Balıkesir-İzmir yönünden girişinde yeni yapılan Ata Kavşağı düzenlenen törenle hizmete açıldı.



“Edremit Sevgilisi ile Buluşuyor” sloganı ile 14 Şubat Sevgililer Günü’nde gerçekleştirilen törenlere CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Edremit İlçe Jandarma Komutanı J. Bnb. Özkan Kavak, Edremit İlçe Emniyet Müdürü Zafer Sönmez, DSP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kamber, AKP, CHP; MHP Edremit İlçe Başkanları, CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasa Arslan, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



İlk olarak Ata Kavşağı’nda düzenlenen törenlerde Milletvekili Ensar Aytekin, Kaymakam Ali Sırmalı ve Belediye Başkanı kamil Saka, birer konuşma yaptı. Başkan Saka, Edremit ile Atatürk arasında koparılmaz bir bağ olduğunu vurguladı. Ata’nın emanetlerine Edremitliler olarak sahip çıktıklarını ifade etti. Emeği geçenlere teşekkür etti. Anıtı yapan ünlü heykeltıraş Tankut Öktem’in kızı Pınar Öktem ve emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi.



Ata Kavşağı açılışının ardından Cumhuriyet Meydanı’na geçen protokol üyeleri ve vatandaşları kortej yürüyüşü ile Cayiçi Caddesi üzerinden Atatürk Kültür Evi’ne geçtiler.



Atatürk Evi’nde bir konuşma yapan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, “Siyasi olarak çok uzun bir yolculuğum var. Bu uzun yolculuğumun belki de en mutlu anlarını şu anda yaşıyorum. Çünkü yaşamım boyunca bir tek ilke edindim. Bu ülkenin kurtuluşunun Mustafa Kemal Atatürk ve onun ilkeleri olduğuna inandım. Yaşadığım kentin, hayatımı adadığım kentin, sevdalı olduğum Edremit’in bugün Atası ile buluştuğu gündür. Şunu söyleyeyim ki bu mahalleden ne zaman geçsem bu evin önünden başım önümde eğik geçtim. Çünkü Edremit’in gücü ona anı olarak kalan Atasını burada yaşatmaya yetecek bir güçtür. Göreve geldiğimiz gibi ilk yaptığımız işlerden bir tanesi Atamıza sahip çıkarak bu evin istimlak işlerini başlatmaktı. Bazı zavallılar bundan çok korktu. Belediyenin paralarını buralara peşkeş çekiyor dediler. Ata’ya çekilen peşkeş paralarıymış bunlar ama korkuları o değildi. Korkuları Edremitliler Atasına sahip çıkarsa bizim gibi avantacılara avanta kalmaz korkusuydu. Avantacılar bundan sonra sizlere avanta yok. Çünkü bir tek şey var; Edremit’te bundan sonra Atasına sahip çıkan Edremitliler var. İçeride gördüğümüz iş ve işlemlerde emeği geçen başta sevgili Mimarımız Özlem Köprülü olmak üzere, sevgili Cumhur Dokur’a, yaklaşık bir haftadır gecenin 11’ine kadar evini, işini gücünü bırakan sevgili bayan meclis üyelerime, evin temizlenmesi konusunda sabahın köründen hakikaten tekrar sabahın körüne kadar uğraş veren sevgili temizlik personelime Edremitliler adına ben çok teşekkür ediyorum. İçeride Atatürk’ün kaldığı akşam yattığı yatak çarşafını sergiliyoruz. Tek orijinal parçamız o. Ama ben inanıyorum ki o orijinal parçalar Edremitlilerin evinde bir kıyıda, bir köşede saklı bir vaziyette duruyor. O duran parçaların da yavaş yavaş buraya gelip Atanın anılarının Edremitlilerle paylaşılacağı bir mekan olacağına inanıyorum. Bu mekanın bundan sonra ilelebet yaşatılacak şekilde Edremit’in yönetileceğine inanıyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle kucaklayarak Atatürk Kültür Evi’nin hepimize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” dedi.



Emeği geçenlere ve katkı sunanlara plaket verilmesinden sonra Atatürk Kültür Evi’nin açılışı gerçekleştirildi. Kültür Evi’nin gezilmesi ve kokteyl ile açılış töreni sona erdi. Keyfen kafede Haşmet Demirbil’in “Fidandan sofraya zeytin” konulu fotoğraf sergisi açıldı.



Akşam ise Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde Edremit Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından Atatürk Şarkıları konseri düzenlendi.





Atatürk Kültür Evi;



Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 13 Nisan 1934 tarihinde ilçeyi ziyaretinde konakladığı dönemin zeytinyağı tüccarlarından Arkök ailesine ait ev, çok kez el değiştirip, 2 defa da yanmasının ardından yıllarca metruk bir şekilde beklemiş, Başkan Kamil Saka’nın göreve gelmesinden sonra Edremit Belediyesi tarafından kamulaştırma yoluyla alınmıştı. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan alınan izin ile tarihi yapı aslına uygun şekilde restore edilerek Atatürk Kültür Evi olarak kültür merkezi haline getirildi.