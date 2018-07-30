Elazığ'a nefes aldıracak proje

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın millet bahçesi projesinin ilk adımlarından biri de Elazığ’da atıldı. Elazığ'ın yeni yıldızı Türkiye'nin örnek projelerinden biri olacak Cip Mesire Alnının açılışı yapıldı.

Kameriyeleri, spor alanları, çocuk oyun alanları, yapay şelalesi, gezinti alanları ile Elazığ’a kazandırıldığını belirten ve geçen dönem göreve gelen Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Elazığ’ımıza vizyon projesi olarak sunduğumuz sosyal alan olan cip mesire alanı açılışını yaptık. Camisi kafeteryası spor kompleksi oto parkı mescidi kamelyası ile hemşehrilerimize sunduğumuz sosyal yaşam alanı olacak. Sosyal belediyecilik anlayışı ile sosyal çalışmalar yaptık. Kültür Parkı kompleks olarak Elazığ’a sunduk. Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanımızı Elazığ’ımızın hizmetine sunduk. 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu’nu gençlerimize sunduk. Bütün gayretimiz amacımız Elazığ’ı rahat yaşanılan şehir haline getirmek. Yapılan bu yatırımlarla Elazığ Türkiye’de Yaşanılabilir şehirlerarasında 19. sıraya geldi. Hedefimiz 2023 yılında Elazığ’ı yaşanabilir şehirlerarasında ilk 10 şehir arasına sokmak hedefimiz. Yaptığımız bu çalışmalarla hemşehrilerimizin yüzünün gülmesi bizim bütün yorgunluğumuzu götürüyor. Elbette bir şehre hizmet etmek bizler için en büyük onur ve gurudur. Bu onur ve gururu nasip ettiğinden dolayı peygamber efendimize şükrediyorum” dedi.

Açılışa katılan çıkan Başbakan Eski Yardımcısı ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş da, “Bugün bu güzel havada sıcakkanlı Elazizlilerle olmaktan iftihar duyuyorum. Elazığ maneviyatını hissettiğiniz bir şehir. Tarihin izini süremeye başladığınızda canlı bir şekilde hissettiğiniz bir şehir. Anadolu topraklarında Türk İslam’ı hissettiğiniz şehir. Bu ruha sahip insanlarla olmak son derece onur verici. Sizlerle birlikte olmamızı sağlayan belediye başkanımıza teşekkür ederim. Geldiğimiz nokta itibariyle burada çok güzel bir mesire alanının açılışlını yapıyoruz. Bu şehre önem veren herkesi teşekkür ediyorum. Sadece mesire alanı için değil 2014 yılından beri Elâzığ’a değer katan herkese teşekkür ediyorum. Türkiye olarak belli bir yere geldik. Siyasi olarak açılış yaptığımızda Türkiye’nin büyük açılışını yaptığımızda mutlu oluyoruz. Türkiye güzel yere geldi. Ancak Türkiye’nin geldiği yer yeterli bir yer değil. Daha büyümemiz lazım. Bunun için Türkiye’nin tam da hayati dönemeçten geçtiği alandayız. 24 Haziran seçimlerinden sonra kapısını açtığımız yeni dönemde Türkiye koşmaya devam edecektir. Türkiye gayretlerini en üst seviyeye çıkaracaktır. Yapmamız gereken çok şey var. Türkiye gibi iddiası olan bir ülke sağdan sola savrulamaz. Anadolu toprağı dediğimiz aziz milletin daha ileri gitmesi için köklerini unutmaması lazım. Medeniyet barış adalet dostluk dayanışma kardeşlik bu topraklarda vardır. Bize bu toprağı açan ecdadımız dünyaya nizam verelim diye bize açmıştır ve atalarımızda yerine getirdi ve sıra artık bizde. Büyük bir millet olmasının tek şartı geldiği yeri noktayı unutmamaktır. Bu ülke bize söylenenin yıllardır birilerinin söylediği aksine zengin bir ülkeyiz. Bu ülkenin zenginliği ve birikimlerine sahip çıkıp şehirlerimizin imkanlarını en güzel şekilde sağlayacağız. Güçlü ve büyük Türkiye olması için güçlü ve büyük ülke kuracağız. Türkiye’nin asla büyük hedeflerin peşinden koşmasından vazgeçmeyeceğiz. Türkiye olarak 2023 hedeflerini gerçekleştireceğimizi bilerek daha ileri bakacağız. İlimin teknolojinin ve üretimin kalkınmanın istikametinde olacağız. Ana kucağı kadar sıcak hale gelen adalet dostluktan ayrılmayacağız. Güçlü Türkiye’yi oluşturarak daha ileri gideceğiz. Birlikten beraberlikten ayrılmayacağız. Buradaki açılışını yaptığımız, başkana da dedim adını değişim güzel bir sim koysak dedi. Mesire alanında güzel bir etkinlik yapıyoruz. Nu bizi bir araya getirdi, dostlarımızı Elazizlileri gördük kuvvet aldık ve daha hızlı koşmaya devam edeceğiz. Allah bu ülkeye bu millete zeval vermesin. Fethi sekin ve 9 şehidimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KİMLER KATILDI

Cip Mesire Alanı açılışına, Elazığ Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez, Eski Başbakan Yardımcısı ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş, Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit yanılmaz, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, MHP İl Başkanı Semih Işıkver, CHP İl Başkanı Zeki Kaplan, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, Sanatçılar, Köşe Yazarları, Muhtarlar, STK Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.























