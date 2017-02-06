Gönüllü itfaiyeciler iş başında

KOCAELİ - (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanlığında 2001 yılından başlatılan "Gönüllü İtfaiyecilik Projesi" kapsamında verilen eğitimden, şu ana kadar bin 300 vatandaş yararlandı.



Eğitimin ardından sertifika almaya hak kazanan "gönüllü itfaiyeciler", yaşadıkları bölgelerde meydana gelen büyük yangın, sel ya da trafik kazalarında belediye ekipleriyle vatandaşların yardımına koşuyor.



Eğitmen Hasan Koyunlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllü itfaiyecilerin 40 saatlik bir eğitime tabi tuttuklarını belirtti.

"İnşallah acılara gerek kalmadan halkımız gönüllülüğe gerekli duyarlılığı gösterir"



Eğitim sonunda kursiyerlerin sınavdan geçirildiğini, sınavda başarılı olanların 'gönüllü itfaiyeci" sertifikası almaya hak kazandığını vurgulayan Koyunlu, şunları söyledi:

"Yangında ne gibi risklerle karşılaşılabilir, yangına müdahale metotları nelerdir, söndürme teknikleri ve araç malzeme ve teknik ​kurtarma konusunda eğitimler alıyorlar. 2001 yılından beri 82 grup gönüllü itfaiyeciye eğitim verildi. Bin 300’ün üzerinde gönüllü itfaiyecimiz var. 7 köyümüzde gönüllü itfaiyeci grupları oluşturularak, 7 itfaiye aracı köylere koyuldu. Onun haricinde de 82 köyümüzde su tankerleri var. Köyde ikamet eden vatandaşlarımıza muhtarlarının sorumluluğunda eğitimler verdik ve kendi bölgelerindeki yangınlara müdahale ediyorlar. Özellikle genç nüfusta ilgi çok fazla. Bunu güzel bir uğraş olarak görüyorlar. Maalesef biz ülkemizde hep afetler meydana gelince ders alıyoruz. 17 Ağustos depremlerini yaşadıktan sonra biz ders çıkartarak ‘Evet gönüllü inisiyatif önemliymiş.’ dedik. İnşallah acılara gerek kalmadan halkımız gönüllülüğe gerekli duyarlılığı gösterir."



"Evde de telsiz dinliyoruz"Gebze ilçesi sorumlusu Özkan Öndersoy da 2006 yılından bu yana gönüllü itfaiyecilik yaptığını, 1999 Marmara Depremi'nde de sağlık personeli görevinde bulunduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Yardım insanın içinden gelir. Bizde bir karşılık beklemeden buraya desteğe geliyoruz. Dedem itfaiyeciydi. Boş zamanlarımızda buraya geliyoruz. Evde de telsiz dinliyoruz. Bölgemizde büyük bir yangın olduğunda kendi haberleşme sistemimizden haberleşip gidiyoruz. Şu an Gebze'de 26 kişi var. Çevremizdekiler 'Ne işin var git eğlen.' diyorlar. 'Para da almıyorsun.' diyorlar. Biz Allah rızası için gidiyoruz. Bir teşekkür aldığımız zaman yetiyor bize. Eğitimlerimiz ücretsiz. Bu eğitimler karşısında hiç göreve gelmeseler bile bu eğitimi alması evinde ailesine, dışarıda yanlış gördüğü bir şeye müdahale etme şansı veriyor. Herkesi eğitimlere bekliyoruz."

"Birçok insanın takdirini alıyoruz"



Gönüllü itfaiyecilik projesine 2003 yılında katılan Ozan kaplan ise deprem faciasında enkazlara bilinçsiz şekilde destek vermeye çalıştıklarını, bu olaydan ders çıkardıklarını söyledi.



Belediyeye böyle önemli bir projeyi başlattığı için teşekkür eden Kaplan, şu görüşleri dile getirdi:

"Aramızda çeşitli meslekten insanlar var. Olası büyük afet ve yangınlarda destek gerektiğinde kendimize ait araçlarla ve itfaiyenin bize verdiği araçlarla olay yerine gidip destek veriyoruz. Elektrik teknisyeniyim. Şu anda çocuk oyun alanı işletiyorum. Boş vakitlerimde de gönüllü itfaiyecilik yapıyorum. Günümüzde her şeyin ölçüsü para, ilk başladığımızda 'Ne kadar maaş alıyorsunuz?' diye sorularla karşılaştık. Ama zaman içerisinde insanların karşılıksız olarak bir şeyler yaptığını topluma göstermiş olduk. Şimdi birçok insanın takdirini alıyoruz."