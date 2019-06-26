İTB'den tarım ve teknoloji çalıştayı

İzmir Ticaret Borsası tarafından tarım sektörünün sürdürülebilirliği ve rekabet edebilirliği için ihtiyaç duyulan teknolojik uygulamaların geliştirilmesine imkân sağlayacak, üreticiler ve tarımsal teknoloji üreten girişimcileri bir araya getirecek İzmir Tarım Teknoloji Merkezi’nin (İTTM) kurulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 20 Haziran 2019 Perşembe günü sektör paydaşlarının geniş katılımlarıyla “İzmir Tarım Teknoloji Merkezi Çalıştayı” gerçekleştirildi.



Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Borsa Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, “Tarım Teknoloji Merkezi’nin fizibilitesinin hazırlanmasına ilişkin projemiz İzmir Kalkınma Ajansı tarafından ‘2018 Fizibilite Destek Programı’ kapsamında desteklenmeye uygun bulunmuştur ve halen çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda, İzmir'in ekonomisi, rekabet gücü ve kalkınması açısından çok önemli olan tarım ve ilgili sektörlere yönelik; yenilikçi bir model ortaya konulması, tehdit ve risklerin önlenmesi ile İzmir'de yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik sektör paydaşlarının değerlendirmelerinin alınması amacıyla çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz. Sektör paydaşlarının fikir ve katkıları doğru rotayı belirlemek adına bizler için oldukça önemli” dedi.



Erçin Güdücü’nün ardından Tarım Teknoloji Merkezi’nin fizibilite çalışmasını yürüten En Danışmanlık LTD. ŞTİ. yetkilisi Evren Uygur, fizibilite çalışması hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.



Açılış konuşması ve sunumun ardından sektör paydaşlarının gruplar halinde yuvarlak masada fikir alış verişi yaptığı çalıştay, Projeler ve İlişki Ağları Analizi, Yönetim Modeli, Konum ve Fiyatlandırma Analizi, Riskler ve Sürdürülebilirlik Analizi, Genel Değerlendirme ve Soru-Cevap bölümlerinden oluştu.

Çalıştay sonunda tüm katılımcılar ve sektör paydaşları anı fotoğrafında bir araya geldi. İzmir Tarım Teknoloji Merkezi’nin fizibilite raporu Kasım ayı içerisinde tamamlanarak uygulama safhasına geçiş süreci başlayacak.