"Kalamış Live" ile Müzik Ziyafetine Davetlisiniz!

Executive Şef Mehmet Yalçınkaya’nın, Ege ve Mezopotamya bölgesine ait yöresel ve Mezopotamya bölgesine ait yöresel ürünlerle hazırlanan keşif lezzetleri Ouzo Roof Restaurant’ta marina manzarasına karşı modern sunumlarla bir araya geliyor.



MÜZİK VE EĞLENCE BİR ARADA: KALAMIŞ LIVE



Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’de, her Cumartesi, muhteşem deniz manzarasına sahip Jigger Roof Bar’da cazın eğlenceli yüzü “Taylan Erler & İstanbul Jazz Band”i dinleyebilirsiniz. Taylan Erler’in şarkılarına eşlik etmek ve stand-up tadında interaktif gösterisine izlemek istiyorsanız Jigger Roof’ı ajandanıza kaydetmelisiniz.



ALEX İLE 90’LAR YOLCULUĞU VE KARŞI KIYILAR



“Kalamış Live” konseptinde, her Cuma sahne alacak ünlü isimlerden biri de eğlenceli Türkçe pop şarkılarla dolu repertuvarıyla Alex. Çok Zor, Alextronika, İz albümlerinin yanı sıra Şubat’ın ilk haftası piyasaya çıkacak olan Bye Bye adlı bir de single’ı olan Alex; rock’tan caza, Yunan şarkılarından Türkçe pop müziğe uzanan repertuvarıyla Anadolu Yakası’nın gecelerini renklendirecek! Alex, Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’in terasında hizmet veren “Ouzo Roof Restaurant”ta.



YORGO EŞLİĞİNDE “KOMŞU”NUN ŞARKILARI



“Ouzo Roof Restaurant”, ünlü Grek müzisyen Yorgo’nun eşsiz performansıyla da misafirlerini ağırlıyor. Kalamış Live konseptinde, her Cumartesi Grek müzisyen Yorgo’nun eşliğinde, “Komşu” nun ezgileriyle buluşmak için adresiniz; “Ouzo Roof Restaurant” olmalı.

Işıltılı marina manzarası ve Ege’nin iki yakasını bir araya getiren yorum mutfağı ile Anadolu Yakası’nın gözde mekanlarından Ouzo Roof Restaurant ile Jigger Roof Bar, Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’de.

“Kalamış Live” akşamlarında buluşalım!