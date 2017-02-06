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Küçük kızdan anlamlı hediye

Ebru Su Bıçakçıoğlu, sakat kalmasını önleyen doktoruna resimle teşekkür etti.

Küçük kızdan anlamlı hediye
Başak Berber yazıyor - Antalya’da yaşayan 7 yaşındaki Ebru Su Bıçakçıoğlu, okulundaki çocuk parkında oynarken ayağının kayması sonucu merdivenlerden kolunun üstüne düştü. Götürüldüğü hastanede çekilen tetkiklerde dirseğinin iç kısmında çoklu kırık olduğu ortaya çıktı. Kolu alçıya alınmasına rağmen ağrıları geçmeyen küçük kızın ailesine çocuklarının sakat kalma riski olabileceği söylendi.

Bıçakçıoğlu ailesi Ebru Su’nun dirseğinde meydana gelen kırığın tedavisi için Memorial Antalya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde Op. Dr. Kemal Gökkuş’a başvurdu. Gece acil ameliyata alınan 7 yaşındaki Ebru Su şunları söyledi: “Düştüğümde kolum çok acıdı. Ağrısı hemen geçsin istedim ama geçmedi.  

Resim yapmayı çok seviyorum. Ben de bu yüzden doktoruma ikimizin resmini yaparak teşekkür etmek istedim.” 

Dirsek kırıkları riskli kırıklardır

Ebru Su’nun ameliyatını gerçekleştiren Op. Dr. Kemal Gökkuş; “Çocuklar arasında oynanan oyunlara bağlı dirsek üzerine düşmeler sıkça oluyor. Dirsek üstü kırıklarda, üst kol kemiği dirseğin hemen üstünden kırılır ve en sık meydana gelen ciddiye alınması gereken bir kırıktır. 

Ebru Su’da da çoklu bir kırıkla karşılaştık ama ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik. Sakat kalma riski tamamen ortadan kalktı, hatta çok güzel resimler yapmaya bile başladı. İkimizin resmini çizip bana hediye etmesi de tüm ekibimizi çok duygulandırdı” dedi.
 
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Ebru Su BıçakçıoğluAntalyaOp. Dr. Kemal GökkuşMemorial Antalya HastanesiOrtopedi
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