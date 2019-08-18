Murt Deresi Körfezi zehirlemeye devam ediyor

Seydikemer ilçesinden Fethiye Körfezine kadar ulaşan derelerin durumu bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bu fotoğraf montaj değil gerçeğin ta kendisi. Vatandaşların ihbarlarına kulak verdik ve Murt deresine Esenköy Karamersin mevkiindeki regülatöre kadar inceledik. Resmen zehir taşıyan derede Regülatörün olduğu nokta yeşil ve siyah karışımıyla taşıdığı materyaller gün yüzüne çıktı



Fethiye Körfezinde yaşanan ALG patlamasında sürekli olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye Atık Su Arıtma Tesisinin suçlanmasının yersiz olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Yeşil siyah suyun karışımını vatandaşlarda telefonları ile video çektiler, resimlediler. Günlerdir trol hesaplardan yapılan eleştiriler, ulusal basında çıkan haberler Fethiye Turizmini olumsuz etkilemişti.







Su kanallarının denetlenmesi noktasında DSİ’nin aktif rol alması istenmişti, bugün akan su ile ilgili bazı vatandaşların DSİ’yi, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni arayarak bilgilendirdikleri öğrenildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri hızlı bir şekilde hareket ederek, Murt Deresinin Esenköy’deki regülatöre kadar olan kısmını denetleyerek, yeşil siyah karışımı sudan örnekler aldığı öğrenildi. MUSKİ yetkilileri tarafından alınan numune, Marmaris’te bulunan akredite laboratuara gönderildiği öğrenildi.







Ayrıca dereden akan kirli su, Fethiye Arıtma Tesisinden çıkan su ile birleştiği noktada iki farklı görüntü oluştu. Kirli suyun tesise girmeden tesisten çıkan su ile birleştiği tesisten çıkan suyun ise temiz olduğu tekrar gözle görüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan MUSKİ Genel Müdürlüğü, şu sözlere yer verdi;



“Muğlamızın en büyük değerlerinden biri olan Fethiye ve onun eşsiz güzelliğini sağlayan körfezimin son zamanlardan alg patlamasından kaynaklanan kirliğin tespiti için tüm kurumlarla birlikte yoğun bir şekilde çalışma yapıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda Esenköy Regülatörü bölgesinde bir kirli su kaynağı tespit ettik. Murt deresine akan yeşil renkte, kirli ve bulanık olduğu gözlenen kirli suyun arıtma tesisine girmeden doğrudan körfeze aktığını fark ettik. Ekiplerimiz hemen sudan numune alarak suyun incelenmesi için Marmaris’te bulunan akredite laboratuar gönderdik.”dedi.







Dereden akan kirli su, Fethiye Arıtma Tesisinden çıkan su ile birleştiği noktada iki farklı görüntü oluşturdu. Kirli suyun tesise girmeden tesisten çıkan su ile birleştiği tesisten çıkan suyun ise temiz olduğu tekrar gözle görüldü.

