Şişlili çocukların sinema keyfi Şişlili çocuklar, Şişli Belediyesi ve CGV Mars Entertainment Group işbirliğinde düzenlenen özel gösterim ile sinema keyfi yaşadı.

Şişli Belediyesi ile CGV Mars Entertainment Group, çocukların sosyalleşmesine, hayal güçlerinin, düşünce dünyalarının ve sanatsal bakış açılarının gelişmesine destek olmak amacıyla bir araya geldi. Yapılan işbirliği ile Şişli Belediyesi’nin bilim evlerine devam eden 10–13 yaş arası 80 öğrenciye özel film gösterimi düzenlendi. Cevahir Cinemaximum’da ağırlanan çocuklar filmin sonunda mutluluklarını ifade ettiler.



Şişli Belediyesi, bünyesinde bulunan 3 bilim evi ile yaz ve kış döneminde öğrencilerin hem eğitimlerine destek oluyor hem de birçok sanatsal, eğitsel ve kültürel etkinliğe katılarak sosyalleşmelerini sağlıyor.



Son dönemde Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirleri başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında yaptığı yatırımlarla gündeme gelen CGV Mars Entertainment Group da ekonomik yatırımların yanı sıra hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile bulunduğu bölgelerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlıyor.