Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor avcılar Bursa Avcılar Belediye Konservatuarı
Fındıktaki kayıplar “file örtü“ ile önlenecek
Fındıktaki kayıplar “file örtü“ ile...
Bilişim kampı buluşturacak
Bilişim kampı buluşturacak
Her şey dahil tepkisi
Herşey dahil tepkisi
e-ihracat atağı
e-ihracat atağı
Kanada'dan boykot girişimi
Kanada'dan boykot girişimi

Şişlili çocukların sinema keyfi

Şişlili çocuklar, Şişli Belediyesi ve CGV Mars Entertainment Group işbirliğinde düzenlenen özel gösterim ile sinema keyfi yaşadı.

Şişlili çocukların sinema keyfi
Şişli Belediyesi ile CGV Mars Entertainment Group, çocukların sosyalleşmesine, hayal güçlerinin, düşünce dünyalarının ve sanatsal bakış açılarının gelişmesine destek olmak amacıyla bir araya geldi. Yapılan işbirliği ile Şişli Belediyesi’nin bilim evlerine devam eden 10–13 yaş arası 80 öğrenciye özel film gösterimi düzenlendi. Cevahir Cinemaximum’da ağırlanan çocuklar filmin sonunda mutluluklarını ifade ettiler.

Şişli Belediyesi, bünyesinde bulunan 3 bilim evi ile yaz ve kış döneminde öğrencilerin hem eğitimlerine destek oluyor hem de birçok sanatsal, eğitsel ve kültürel etkinliğe katılarak sosyalleşmelerini sağlıyor.

Son dönemde Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirleri başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında yaptığı yatırımlarla gündeme gelen CGV Mars Entertainment Group da ekonomik yatırımların yanı sıra hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile bulunduğu bölgelerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlıyor.
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Şişli Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5