Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar food istanbul RTA sason çilek TMB Yönetim Kurulu müzik endüstrisi
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Mevduat arttı!
İstanbul'da fiyatlar arttı
İstanbul'da fiyatlar arttı
Salda Gölü'ne Millet Bahçesi ihalesinde 7 firma teklif verdi
Salda Gölü ihalesi
Buğdayın atası “siyez“de hasat başladı
Buğdayın atasında hasat
British Airways pilotları greve hazırlanıyor
Pilotlar greve hazırlanıyor

Tokat'taki bu okul aile yapısını koruyacak

Tokat'ta 'boşanmaların en aza indirilmesi, mutlu ve sağlıklı aile yapısının korunması' amacıyla 'Evlilik Okulu' açıldı.

Tokat'taki bu okul aile yapısını koruyacak
banner17

Tokat Valiliği öncülüğünde başlatılan ve Tokat Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Eğitim-Bir-Sen Tokat 1 Nolu Şube Başkanlığı tarafından Tokat'ta 'Evlilik Okulu' açıldı.

Açılışa, Eğitim Bir Sen Tokat Şube Başkanı Şaban Ceylan, Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, proje paydaşları temsilcileri ve evlilik hazırlığı yapan çiftler katıldı.

Tokat Belediyesi'ne ait Karşıyaka Mahalle konağında haftada 2 gün düzenlenecek olan eğitimlere nişanlı çiftler ve 2 yıla kadar evli çiftler katılabiliyor. Eğitimlere katılan çiftlere kurs sonunda sertifika ve çeyizlik hediye verilecek.

2018 yılında 4 bin 6 çiftin evlendiğini ifade eden Eğitim Bir Sen Tokat Şube Başkanı Şaban Ceylan şu ifadeleri kullandı: "Tokat'ta 2018 yılında evlenmiş 4 bin 6 çiftimiz var. Geçen sene de 760 çiftimiz de ayrılmış. Böyle oranlar üzerinden yola çıktığımız zaman da ülkemizdeki boşanmaya dönük veriler oldukça yüksek ve Tokat şehrimiz de Türkiye ortalamasının üzerinde bulunmakta. Bunlardan en çok çocuklar olumsuz etkileniyor. Okullarda anne ve babasının ayrılmasının çocuklarda ortaya çıkardığı olumsuzlukları görüyoruz. Bu boşanmaları en aza indirebilmek için bu kursu düzenliyoruz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TokatEvlilik Okulu TokatEvlilikTokat ValiliğiTokat Belediyesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5