Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi Malkara'da açıldı

Geniş gönüllü ağının destek verdiği ve işbirliğine yakın pozitif yaklaşımı ile alternatif satış kanalları yaratmak, el emeği ile üreterek aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen Malkaralı kadınlar için kurulan ‘Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi’nin açılış töreni, Öztrak Parkında gerçekleştirildi.

Açılışa, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Cevahir Asuman Yazmacı, TOBB Batı Marmara Bölge Temsilcisi ve TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Elmas Aslan katılım sağladı.

Malkara Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen Kadın Girişimcilik çalışmaları kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tekirdağ Kadın Girişimciler İcra Komitesi üyeleri, Gönüllü Kadın Girişimciler, Sivil Toplum Kuruluşları, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Malkara Belediyesi ve Tekirdağ Oda/Borsaları ve muhtarların desteğiyle kurulan “Trakyam Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi” coşkulu törenle hizmete açıldı.

Kadın girişimciliğin önemine dikkat çeken TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, kadın girişimcilerin sayısını artırmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini söyledi.

Kadınların üretici olması iş gücüne katılmasını sağlamak amacı ile yola çıktıklarını söyleyen TOBB Tekirdağ Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Aynur Çeşmeliler, “Kooperatif sistemiyle ilçemizin yöresel ürünlerini ülke çapında tanıtarak kadının ev ekonomisine katkı yapmaktan, kadının gücünü herkese göstermekten dolayı çok mutluyum. Bizlere ilk günden beri her zaman destek olan, emek veren, gecesini gündüzüne katan herkese teşekkürü borç biliriz, İyi ki varsınız. Kadın isterse başaramayacağı iş yok” dedi.



TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay yaptığı konuşmada, TOBB Tekirdağ Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Aynur Çeşmeliler ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Günay, TOBB olarak kadın girişimcilere olan desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Açılışa, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, Malkara Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nurdan Altay Güngör, Malkara Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ümran Bilgin, Malkara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Ayaz, Malkara Ticaret Borsası Meclis Başkanı Başkanı Ersin Kaçar, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Cevahir Asuman Yazmacı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu, Siyasi Parti Temsilcileri, Kamu Kurumu temsilcileri, STK temsilcileri, TOBB Tekirdağ Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Aynur Çeşmeliler ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Trakyam Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Üyeleri, muhtarlar katıldı.

Gerçekleştirilen açılışın ardından TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ve beraberindeki protokol üyeleri Sarıyar Mahallesinde ‘Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi’nin çatısı altında hizmet vermeye başlayan ‘Sarıyar Eğitim ve Üretim Atölyesi’nin de açılışı gerçekleştirildi.



