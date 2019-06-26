Ordu-Giresun Havalimanı’ndan 3,5 yıllık süre içerisinde 3 milyon 293 bin kişi yararlanmış olmasına rağmen son zamanlarda çok fazla sefer iptalleri yaşadı. Havalimanında, bayramdan öncesi ve bayram sonrası birçok vatandaş aktarma yapmak zorunda kaldı. Ordu ve Giresun halkı, ‘Üstünlük değil eşitlik bekliyoruz’ diyerek, siyasetin böylesine prestijli bir havalimanına yeteri kadar ilgi göstermemesini eleştirdi. Vatandaş ve iş dünyası temsilcileri, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler’in bu konuyla ilgili bir icraat yapmasını beklerken, 4 yıldır yazılı ve görsel basında bu konunun defalarca gündeme gelmiş olmasına rağmen, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un, Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin ve Giresun’lu olan THY Yönetim Kurulu Başkanı M.İlker Aycı’nın ilgisiz kalmasına tepki gösterdi.



Yolcu var ama İzmir, Kıbrıs ve Antalya uçuşları yok



Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu yaptığı açıklamada, “Bu haklı talepler geleceğini turizmde gören Giresun ve Ordu halkının haklı talebidir. Biz bu sıkıntıları sayın valimizle beraber THY Yönetim Kurulu Başkanı hemşerimiz M.İlkerAycı’ya ilettik. Bize verilen sözlerin tutulmasını haklı olarak bekliyoruz. Ordu-Giresun siyaseti prestijli bir havalimanı, bu tür iptaller çözülmeli, İzmir, Kıbrıs ve Antalya direkt uçuşlar acilen başlatılmalıdır.” dedi. Siyasetçilerimizin ilgisiyle bu problemin kısa sürede düzeleceğini belirten Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, “Geleceğini turizmde gören iki ilimiz Ordu ve Giresun için üstünlük değil eşitlik istiyoruz. Gerek sefer iptalleri gerekse İzmir, Antalya ve Kıbrıs uçuşlarının olmayışı, İstanbul ve Ankara’ya sefer sayılarının az oluşu prestijli havalimanımıza gölge düşürmektedir. Biz siyasetçilerimizin biraz ilgisiyle bu problemin kısa sürede düzeleceğine inanıyoruz.” diye konuştu. Ordu Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı A. Kadir Engin ise, “Ordu ve Giresun illeri geleceğini ağırlıkta gören sorunları aynı çözüm yolları aynı olan iki güzide şehrin havalimanı 4 yılı geride bıraktı. Biz iş dünyası yapılan yatırımları takdir ederken aksaklıkların da giderilmesini bölgemiz sanayicisi ve iş dünyası adına yapıcı bir şekilde gündeme getirmekteyiz. Havalimanımız için Ordu ve Giresunlu siyasetçilerin biraz ilgisi sorunları çözecektir düşüncesindeyim. Sonuçta biz bölge insanları olarak üstünlük değil eşitlik istiyoruz. İzmir, Kıbrıs ve Antalya uçuşları en azından bayramlarda sağlanma, İstanbul ve Ankara sefer sayıları artırılmalıdır. Lütfen biraz ilgi çağrısında bulunuyorum.” ifadelerini kullandı.



Ordu-Giresun Havalimanı 4 milyona gidiyor



Türkiye’nin ve Avrupa’nın tek denize dolgu yöntemiyle inşa edilen havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı’ndan 2018 yılında 1 milyon 86 bin yolcu yararlandı. Havalimanı, açıldığı 22 Mayıs 2015 tarihinden bu yana 3 milyon 293 bin yolcuya hizmet verdi.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Ordu-Giresun Havalimanı’ndan 2018 yılı Ocak-Aralık ayları arasında iç hatlarda 7 bin 637, dış hatlarda 149 olmak üzere 7 bin 786 uçak iniş-kalkış yaptı. Bu uçuşlardan iç hatlarda 1 milyon 66 bin 254, dış hatlarda 20 bin 267 olmak üzere 1 milyon 86 bin 521 kişi yararlandı.Ordu-Giresun Havalimanı’ndan 2017 yılında toplam 8 bin 744 uçak iniş-kalkış yaptı. İç hatlarda 1 milyon 103 bin 514, dış hatlarda 84 bin 272 olmak üzere 1 milyon 187 bin 786 yolcu yararlandı. Buna göre, 2018 yılında iniş-kalkış yapan uçak sayısı yüzde 11, yolcu sayısında ise yüzde 9 azalma meydana geldi.Bu azalmanın ocak-şubat ve mayıs aylarında yaşanan olumsuz hava şartları sonucu meydana gelen uçak ve iniş iptallerinden kaynaklandığı belirtildi. Ordu-Giresun Havalimanı’ndan, açılış tarihi 22 Mayıs 2015’den yıl sonuna kadar olan sürede 222 bin 936 yolcu yararlandı. 2016 yılında havalimanından yararlanan yolcu sayısı 796 bin 188 olarak gerçekleşirken, bu rakam 2017 yılında 1 milyon 187 bin 786’ya yükseldi. 2018 yılında yararlanan yolcu sayısıyla birlikte Ordu-Giresun Havalimanı’ndan bugüne kadar yararlanan yolcu sayısı 3 milyon 293 bin 431 kişi oldu.



Yolcu sayısı artan, zaman zaman yolcu yoğunluğundan bilet bulunamayan Ordu -Giresun havalimanı için İzmir, Kıbrıs ve Antalya uçuşları beklenirken, İstanbul ve Ankara seferlerinin Samsun ve Trabzon gibi sayısının artırılması talep ediliyor. Murat Gürsoy/ Karadeniz Ekonumi