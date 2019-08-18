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Yangınlara 23 helikopter, 250 arazöz ve bin personel müdahale ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Türkiye'deki yangınlara toplam 23 helikopter, 250 arazöz, bin personel ve 35 dozerle müdahale ediyoruz. Kamunun tüm kurumları çalışıyor." dedi.

Yangınlara 23 helikopter, 250 arazöz ve bin personel müdahale ediyor
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınları ile ilgili, "Türkiye'deki yangınlara toplam 23 helikopter, 250 arazöz, bin personel ve 35 dozerle müdahale ediyoruz. Kamunun tüm kurumları çalışıyor." ifadelerini kullandı.

                    
Bakan Pakdemirli, İstanbul'da etkili olan sağanak ile ilgili de, "Neredeyse hafta başından beri meteorolojik koşulların İstanbul'da aleyhte ve yağışla ilgili gelişebileceğine dair her türlü açıklamamız olmasına rağmen Meteoroloji geç açıkladı diyorlar. Ben bunu doğru bulmuyorum. Yöneticilerin işlerinin başında olması gerekir. Eğer yöneticisiysen geleceksin işin başına geçeceksin. Vatandaş bunu bekliyor. Can kaybı da olabilir ama vatandaş yöneticilerini başında istiyor." açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanı Pakdemirli
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