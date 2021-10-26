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Zirveden gelen topuk sesleri

Kastamonu Kadın Derneği tarafından düzenlenen Zirvedeki Topuk Sesleri söyleşisinde, kendi alanlarında başarılı çalışmalar yaparak fark yaratan Kastamonulu kadınlar, deneyimlerini paylaştı.

Zirveden gelen topuk sesleri
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Kastamonulu Kadınlar Derneği KAST-KADER tarafından düzenlenen “Zirvedeki Topuk Sesleri” toplantısı, Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinliğin moderatörlüğünü Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak üstlendi. Toplantının konuşmacıları ise Tosyalı International Co Genel Müdürü Sevilay Sultan Tosyalı, Tabit AŞ Kurucusu Tülin Akın, Artiko Mimarlık Kurucu Ortağı Öznur Kale oldu. 

Programın açılış konuşmasını yapan Kastamonu Kadın Derneği Başkanı Emine Çelik; "Programın açılış konuşmasını yapan Kastamonu Kadın Derneği Başkanı Emine Çelik şunları söyledi: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve özlemle anıyorum. Bir kadın olarak bizlere vermiş olduğu haklar için çok teşekkür ediyorum. Kastamonu Kadın Derneği olarak, faaliyete başladığımız 2015 yılından beri farkındalıklara imza atan, asla birbirine benzemeyen, başkalarını taklit etmeyen özgün projeleri, sürdürülebilir hale getirmek için uğraş verdik. Bugün burada bir araya gelmemiz de böyle bir durumun yansıması" dedi.

Sevilay Sultan Tosyalı'nın Yapay Zeka, Tülin Akın’ın Akıllı Köy ve Öznur Kale’nin de Mimarlık ve Proje ağırlıklı konuşmaları büyük beğeni topladı. Program, ödül töreni ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

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Kastamonu Kadın DerneğiZirvedeki Topuk Sesleri
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