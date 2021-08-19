Celal Toprak

Bürokrasiyi ve teknolojiyi en iyi bilen isim olarak tanıyoruz onu… Son dönemde organize sanayi bölgeleri konusunda uzmanlaştı. Kemal Akar gibi bu alanda bir numara olan çok sayıda organize sanayi bölgesini kuran geliştiren ismin bile takdirini aldı. Saadettin Çay’dan bahsediyoruz. Şu anda Türkiye’nin en inovotif ve yeşil organize sanayi bölgesini yapıyor.
Marmara OSB bazılarının ifadesi ile yeni nesil bir organize sanayi bölgesi… Ve bu önemli üretim merkezi 2023 yılı itibariyle üretime başlayacak.
Sadettin Çay geçtiğimiz günlerde başkanlık konusunda güven tazeledi ve Marmara OSB ile ilgili şu bilgiyi verdi:
“Marmara Yüksek Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde altyapı çalışmaları sona yaklaştı. 2023’de üretime geçilecek. Burası lojistik konusunda müthiş avantajlar vaat ediyor. Pandemi sonrası yeniden şekillenen yeni dünyada ticaret yolları ve yeni ticaret alışkanlıkları için bizden bahsedecekler. Burada sanal ticaretten fiziki ticarete bir köprü kurulacak. Felsefemiz farklı ve ulaşılabilir olmayan sürdürülebilir de olamaz diye özetlenebilir. Yolların ve kaynakların birleştiği Bandırma’da bugün canlı yaşamına duyarlı, Türkiye’nin Jeolojistik üretim üssü Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas OSB’si yükseliyor. Önemli firmaların yerini aldığı OSB’mizde altyapı çalışmaları noktalandı gibi. 2023 yılı itibari ile üretime başlayan tesislerimizle ülkemizin istihdam ve ihracatına en üst seviyede hizmet vermeye başlayacağız.”
Yaklaşık 2 milyon 500 bin metrekare birinci etap organize sanayi bölgesinde yaşayan ve yaşanabilir sanayi bölgesini hayata geçirdiklerini söyleyen Saadettin Çay şu bilgileri veriyor:
“1 milyon 350 bin metrekare net sanayi alanı, 125 bin metrekare hizmet ve destek alanı, 30 bin metrekare idare ve sosyal tesis alanı, 20 bin metrekare OSB eğitim tesisleri alanı, 5 bin metrekare akaryakıt istasyonunun yanı sıra ticaret, otel, cami, sağlık tesisi, arıtma tesisi, teknik altyapı, park alanlarından oluşacaktır. Organize Sanayi Bölgemizde 5 bin ve 100 bin metrekare arasında 200’den fazla sanayi parseli planlanmış olup, Bandırma 17 Eylül Üniversite ile birlikte kurmakta olduğumuz B17Tk Teknokent içinde, eğitim tesisleri, inovasyon, ArGe ve kuluçka merkezleri ile sanayicilerimizin ihtiyacı olan yetişmiş eleman açığının yanı sıra, yeni üretim teknolojileri geliştirilecektir. İhracatçılarımızın dünyayla entegrasyonunu sağlamak için bölgemiz içinde yer alan gümrük birimiyle lojistik destek alanları, depo ve antrepo alanları bulunmaktadır. Tamamlandığında, yıllık 2 milyar dolardan fazla ihracat katkısı ve 30 bin istihdam olanağı ile Türkiye’nin parlayan yıldızı olarak yüksek katma değerli üretim olanağı sağlanacak ve bölgemizde yapılacak çevre denetimi, ölçüm, filtrasyon ve arıtma yatırımlarıyla çevreye ve insan hayatına duyarlı temiz ve sürdürülebilir yüksek teknoloji üretim modeli gerçekleştirilecektir. Planlanan Ankara- Çanakkale hızlı ray hattı üzerinde olması, Türkiye’nin 4. Büyük limanı ile dünyaya açılabilme imkanının yanında jeolojik olarak düşük riskli ve yeşil OSB yaklaşımı ön planda tutulan OSB’mizin ülkemizin gelecek vizyonuna değer katacak üretim, istihdam, inovasyon ve ihracatın lokomotifi olması planlanmaktadır. Türkiye’nin gelecek hedefleri doğrultusunda 2023 ekonomimize güçlü bir soluk getirecek olan üretim ve sanayi üssü Marmara OSB olacaktır.”
HAYALLERİMİZ VAR
Büyüyen ve gelişen Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda çağın gerektirdiği inovatif yöntemlerle üretimin gerçekleştirileceğinin altını çizen Çay “Bunu yaparken istihdamı arttıran ve çevreci kimliği ile tüm canlı hayatına saygılı, yüksek teknoloji ve kalite odaklı üretim vizyonuyla ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak için alın terimiz ve emeğimizle değişen dünyada dünyayı değiştirecek hayalimiz Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas OSB olacaktır” diyor.
NASIL BİR YERDE?
Türkiye’nin istihdam ve ihracatının önemli bir bölümünü OSB bünyesindeki köklü sanayi kuruluşlarının gerçekleştirdiğine dikkat çeken Başkan Saadettin Çay “Marmara OSB, Bursa, İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Çanakkale gibi önemli sanayi ve ticaret şehirlerine yakın Balıkesir ili, Bandırma İlçesi, Bursa, Çanakkale otoyolu üzerinde yer almaktadır. Marmara OSB limanlara ve havaalanlarına yakınlığı ile ülkemizin şah damarı özelliği taşıyan otoyol, çevre yolları ve enerji hatlarının kesişme noktası durumunda ve coğrafi konumuyla jeolojistik bir bölgedir” bilgisini verdi.