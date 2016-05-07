Yılmaz Parlar

Tüm sanatların sentezi denilen, sanat sevgisini gerçekten yansıtan, en erişilebilir sanat olan tiyatronun rengi insan karakterleridir. Süzülmüş insan tiplemelerin örneklerini görebildiğimiz tiyatroda, eski tarihlerden itibaren çok ilginç insanların yönleri işlenmiştir. Başlatılan bayrak yarışının bitmediğinin göstergesi olarak, bir süre önce tiyatroya dönen Çiğdem Tunç yeni bir oyunu sahneye koydu. Çiğdem Tunç ardı ardına sahneye koyduğu oyunlarla, neslinin sürekliliğine katkı sağlıyor.

Çiğdem Tunç’un “3+1 Zombili” isimli son oyununda misafir sanatcı, ünlü showman, Yavuz Seçkin oyunun finalinde, sadece gala gecesine özel bir sürpriz olarak, Donald Trump tiplemesi ile sahneye gelip, oyuna renk katdı.

Galaya Şebnem Schaffer, Nesli Özsoy, Esin Yağmurdereli, Aydan Şener, Neşe Aksoy, Bedia Öztep, Melek Şahin, Devlet Devrim, Süheyl Uygur, Açelya Elmas, Murat Parasayar, Nermin Denizci, Bora Gençer, Nida Şan, Sibel Gökçe gibi isimlerin başda olduğu elit davetliler katıldılar.

Senaryosu, Eray Yasin Işık tarafından kaleme alınan “3+1 ZOMBİLİ” oyun Çiğdem Tunç tarafından sahneye konuldu.

Tiyatro kimliği şöyle; Oyuncular Çiğdem Tunç, Levent Sülün, Özkan Ayalp, Sema Aras, Deniz Salman, Deniz Değirmenci, Alper Çorumluoğlu, Soykan Kişioğlu, Ezgi Küçük, Balca Aydoğdu, Savaş Özkartal

Yönetmen Yardımcılığı Alper Çorumluoğlu, Müzikler Nida Şan, Dekor ve Sahne Tasarımı Cihan Aşar, Afiş Fotoğrafı ve Tasarımı Şahin Tuhan, Kostüm Şinasi Günaydın, J’adore’, Hanzade Günaydın.

Çiğdem Tunç Tiyatrosu birde duyarlılık göstererek, yaklaşan yılbaşı vesilesiyle hem kendilerinin hem de galaya gelen misafirlerin getirmiş oldukları çeşitli hediyeleri, fuaye alanında yılbaşı ağacının altında topladılar.

Oluşan hediyeleri, Çiğdem Tunç, Yılbaşı hediyesi olarak Maltepe Çocuk yuvasındaki çocuklara bizzat vereceklerini söyledi.

2 Perde 120 dakikalık “3+1 Zombili” oyununun konusu Hilmi Bey Apartmanı Daire 3’de, beş hanımdan oluşan kendi halinde yaşayan ailede; Ailenin reisi Nur, hem evde kalmış ablasından, hem hiçbir şeyi umursamaz iki kızlarından, hem de demans hastası 94 yaşındaki annesi Refiya hanımın geçiminden sorumludur. Kira ödeme sıkıntısı çeken ailenin gelişen olayları akıcılıkla seyrederken seyirciyi kahkalarla güldürüyor.

Tiyatroda en önemli şey sahnedeki insan ruhunun hayatı oynamasıdır. Tiyatro sahnesinde. oyuncular rolü doğru şekilde tasvir ederse, tüm duyguları tadarsınız. “3+1 Zombili” oyuncuları gerçek davranış kadar rollerini mükemmel icra ediyorlar. Başarılı performansları parmak ısırtacak kadar güzellikde.

Aslında tiyatro hayattır, Böylece izleyici, kendisinden çok daha fazla duygu iletir, oyuncu ile tek bir bütün olarak empati kurar ve sevinir.

Bir toplumun idealleri varsa, bir tiyatroya ihtiyaç duyulur. Bu nedenle Çiğdem Tunç’un misyonu tiyatroyu sevdirme çabaları takdire şayan. Tiyatro sevgisinin meşalesini taşıyanların sayılarının artması dileğiyle oyun ekibini kutluyoruz